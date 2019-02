Le previsioni del meteo per domani, sabato 23 febbraio

Dove pioverà, dove nevicherà e dove no, che è quello che interessa a tutti

Sembra una legge non scritta quella secondo cui, dopo una settimana lavorativa di bel tempo, tutto debba rovinarsi durante il weekend; oppure, più verosimilmente, ci rimangono impresse di più le volte in cui questo succede piuttosto che le altre volte in cui fa bel tempo nel weekend (la settimana scorsa, per esempio). Comunque, la sostanza non cambia: domani nevicherà e pioverà nelle regioni del Sud.

Al Nord, invece, dovrebbe fare bel tempo tutto il giorno, a parte una pioggia mattutina nelle province occidentali della Lombardia. In Basilicata e in Calabria settentrionale dovrebbe nevicare fin dalla mattina, peggiorando nelle altre regioni con il passare delle ore. Dal pomeriggio in poi dovrebbe esserci brutto tempo anche nel Lazio, in Molise, in Campania, in Puglia e in Sicilia. Di notte potrebbe nevicare anche in Sardegna.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.