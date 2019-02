Il meteo per domani, le previsioni per lunedì 18 febbraio

Dove ci sarà il sole e se pioverà, che è quello che importa davvero a tutti

Le previsioni dicono che il bel tempo continuerà per tutta la giornata di domani, lunedì 18 febbraio, e in tutta Italia: per il meteo è previsto cielo in prevalenza sereno con temperature in generale in aumento da Nord a Sud. La giornata inizierà serena quasi ovunque, tranne che in alcune zone della Pianura Padana, dove è prevista nebbia nelle prime ore del mattino. Nel pomeriggio sono previsti soltanto piccoli e isolati addensamenti nuvolosi in Liguria, nel basso Piemonte, in Toscana e lungo la costa tirrenica. Nelle ore notturne ritorneranno banchi di nebbia al Nord e sulla costa settentrionale tirrenica. Gli aumenti di temperatura più significativi sono previsti tra le regioni del Centro e quelle del Sud.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.