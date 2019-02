Tutti i libri di Adelphi sono scontati del 25 per cento

Fino al 15 marzo, nelle librerie fisiche e online: 15 suggerimenti per approfittarne

Da oggi e fino a venerdì 15 marzo tutti i libri di Adelphi saranno scontati del 25 per cento sulle principali librerie online e in quelle fisiche che hanno scelto di aderire alla promozione. Li trovate qui su Amazon e qui su IBS, per esempio. Per gli impallinati di questa casa editrice (una di quelle che in Italia hanno un marchio più riconoscibile e apprezzato), specie se un po’ feticisti, è una buona occasione per acquistare le edizioni più costose o i romanzi di uno scrittore molto amato che ancora non si sono letti. Per chi vuole approfittarne ma ha bisogno di suggerimenti, abbiamo messo insieme una selezione di 15 libri di Adelphi, tra quelli più costosi e quindi più convenienti da comprare in questo periodo. Se non vi ispirano, potete sempre dare un’occhiata a quelli che la redazione del Post aveva suggerito in occasione di sconti passati: qui.

Il libro degli esseri a malapena immaginabili di Caspar Henderson

È un bestiario, cioè un libro sugli animali, ma a differenza dei bestiari del passato non è dedicato a bestie immaginarie, bensì a veri animali, più o meno piccoli, tutti straordinari per una qualche ragione. In mezzo ci sono le persone e alcuni di cui abbiamo scritto anche sul Post, ad esempio i tardigradi.

Prezzo di copertina: 34 euro

Prezzo scontato: 25 euro e 50

(Amazon – IBS)

I detective selvaggi di Roberto Bolaño

Bolaño è uno di quegli scrittori che durante la loro vita hanno scritto molti romanzi senza essere particolarmente apprezzati, per poi diventare molto famosi dopo la morte. Questo è il suo quinto romanzo ed è lungo 688 pagine. C’è anche in edizione tascabile, ma segnaliamo quella nella collana Fabula, più grande, per i feticisti e per quelli che preferiscono i libri con meno rientro. Ambientato quasi tutto in Messico tra gli anni Settanta e Novanta, parla di un gruppo di poeti – non veri detective.

Prezzo di copertina: 25 euro – 14 euro nell’edizione tascabile

Prezzo scontato: 28 euro e 75 – 10 euro e 50

(Amazon – IBS)

Vite brevi di tennisti eminenti di Matteo Codignola

Matteo Codignola è editor di Adelphi e traduttore di molti libri pubblicati dalla casa editrice. Di recente ha anche cominciato a scriverne, di libri, e questo è il terzo: è una raccolta di storie di tennisti degli anni Cinquanta, quindi di prima che il tennis diventasse lo sport che conosciamo oggi, ognuna legata a una fotografia.

Prezzo di copertina: 22 euro

Prezzo scontato: 16 euro e 50

(Amazon – IBS)

Orsetto di Else Holmelund Minarik, con le illustrazioni di Maurice Sendak

Forse non tutti lo sanno, ma Adelphi pubblica anche libri per bambini, raccolti nella collana Cavoli a merenda. Ne fa parte, ad esempio, la serie di Orsetto di Else Holmelund Minarik, una scrittrice americana, pubblicata in origine tra il 1957 e il 1968 con le illustrazioni di Maurice Sendak, l’autore di Nel paese dei mostri selvaggi. Il primo libro si intitola Orsetto ed è seguito da Papà Orso torna a casa, L’amica di Orsetto e Una visita di Orsetto. Parlano di un piccolo orso antropomorfo, della sua famiglia e dei suoi amici.

Prezzo di copertina: 16 euro ciascuno

Prezzo scontato: 12 euro

(Amazon – IBS)

I ragazzi di Barrow di Fergus Fleming

Questo libro parla di esploratori, anche se la persona che gli dà il titolo non fu uno di loro: John Barrow (1764-1848) fu per quarant’anni secondo segretario dell’Ammiragliato britannico, incarico attraverso cui promosse moltissime spedizioni esplorative, restando in patria. Ad esempio, quelle di John Ross, William Edward Parry e John Franklin per la ricerca del cosiddetto “passaggio a nord-ovest”, la rotta navale che collega l’oceano Atlantico al Pacifico attraverso il mar Glaciale Artico. Il libro di Fleming (nipote dell’inventore di James Bond) racconta le storie di questi esploratori senza gli abbellimenti eroici di come si raccontavano le esplorazioni all’epoca.

Prezzo di copertina: 35 euro

Prezzo scontato: 26 euro e 25

(Amazon – IBS)

I ritratti di Tullio Pericoli

Tullio Pericoli è un pittore e disegnatore italiano, noto, tra le altre cose, per i suoi ritratti. In questo libro ce ne sono quasi 600, in bianco e nero: di scrittori, artisti, filosofi, registi, scienziati e musicisti, contemporanei o del passato.

Prezzo di copertina: 27 euro

Prezzo scontato: 21 euro e 25

(Amazon – IBS)

Al di là delle parole di Carl Safina

L’anno scorso Adelphi ha cominciato a pubblicare una collana di saggi divulgativi sugli animali, Animalia. Finora ne sono usciti due e Al di là delle parole è il primo: è lungo 687 pagine e parla soprattutto di elefanti, lupi e orche, ma più in generale di cosa sappiamo dell’intelligenza degli animali e di cosa possiamo ipotizzare che “pensino”. In passato gli scienziati che li studiano cercavano di non trarre conclusioni sui pensieri e sui sentimenti degli animali, per non rischiare di trarre conclusioni sbagliate sovrapponendo il comportamento animale a quello umano, ma, secondo Safina, che è un biologo, e altri studiosi, ci sono prove incontestabili che questi pensieri o sentimenti, comunque li si voglia chiamare, esistono. Questo interessante saggio spiega perché.

Prezzo di copertina: 34 euro

Prezzo scontato: 25 euro e 50

(Amazon – IBS)

Il comportamento dei gatti di Paul Leyhausen

Paul Leyhausen era un etologo tedesco, allievo di Konrad Lorenz, considerato il fondatore dell’etologia scientifica. Per intenderci: la scienza del comportamento degli animali. In questo caso si parla di felini e in particolare dei gatti. Leyhausen li studiò molto a lungo: la prima edizione di questo saggio è del 1956; nel 1982 fu aggiornata e allungata, con l’aggiunta di molte fotografie.

Prezzo di copertina: 16 euro

Prezzo scontato: 12 euro

(Amazon – IBS)

Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson

Nel 2018 di Shirley Jackson si è parlato per via della serie di Netflix ispirata al suo romanzo L’incubo di Hill House e, almeno sul Post, per i 70 anni di La lotteria, un suo racconto inquietante che molte persone presero per un resoconto di fatti reali invece che per un’opera di narrativa. Abbiamo sempre vissuto nel castello è il suo sesto e ultimo romanzo e ha un incipit fenomenale:

Mi chiamo Mary Katherine Blackwood. Ho diciott’anni e abito con mia sorella Constance. Ho sempre pensato che con un pizzico di fortuna potevo nascere lupo mannaro, perché ho il medio e l’anulare della stessa lunghezza, ma mi sono dovuta accontentare. Detesto lavarmi, e i cani, e il rumore. Le mie passioni sono mia sorella Constance, Riccardo Cuor di Leone e l’Amanita phalloides, il fungo mortale. Gli altri membri della famiglia sono tutti morti.

Prezzo di copertina: 18 euro

Prezzo scontato: 13 euro e 50

(Amazon – IBS)

Il duello dei neurochirurghi e Il pollice del violinista di Sam Kean

Sam Kean è un giornalista scientifico americano che nei suoi libri si è occupato di varie questioni legate alla biologia umana. In Il duello dei neurochirurghi, il suo ultimo libro uscito in Italia, racconta la storia della conoscenza del cervello umano partendo da vari aneddoti storici su traumi cerebrali e le loro conseguenze e su, tra gli altri, psicopatici assassini di presidenti americani e gemelle siamesi. Una cosa un po’ alla Oliver Sacks, per chi lo ha letto. Il pollice del violinista invece parla del DNA e tra le altre cose parla del perché certe persone provano un amore ossessivo per i gatti e del perché nascono persone che non hanno impronte digitali oppure hanno la coda.

Prezzo di copertina: 32 e 30 euro

Prezzo scontato: 24 euro e 22,50

(Amazon – IBS)

I Ching

In un certo senso non è proprio un libro, ma piuttosto un gioco: I Ching o Libro dei mutamenti, scritto in Cina prima del 1000 a.C., è un testo divinatorio, cioè usato per predire il futuro lanciano tre monete e andando a leggere il breve testo che corrisponde alla combinazione di testa e croce che si ottiene. Tiratele pure finché il risultato non è la cosa che avevate bisogno di sentire. [Nota: i redattori che si occupano di scienza al Post non approvano questo suggerimento.]

Prezzo di copertina: 18 euro

Prezzo scontato: 13 euro e 50

(Amazon – IBS)

Gli sconti sui libri sono permessi dalla cosiddetta legge Levi (legge n. 128 del 2011) secondo cui gli editori possono fare sconti fino al 25 per cento più volte all’anno ma mai per più di un mese, mai a dicembre e solo cambiando di volta in volta i libri per cui è valida la promozione. Quindi può darsi che nel corso del 2019 Adelphi farà altre promozioni al 25 per cento, ma mai su tutto il catalogo.

***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google.