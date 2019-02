Le previsioni del meteo per domani, martedì 5 febbraio

Dove pioverà, dove nevicherà e dove no, che alla fine è quello che importa a tutti

Iniziare una nuova settimana lavorativa con il brutto tempo, come stanno facendo oggi gli studenti e i lavoratori del Sud, non è mai una bella esperienza. Però è ancora peggio se oltre al lunedì ti tocca andare a lavorare anche il martedì con la pioggia, come accadrà sempre agli studenti e ai lavoratori del Sud. Se proprio vogliamo guardare il lato positivo, domani non nevicherà.

Al Nord la giornata inizierà con il cielo parzialmente nuvoloso in molte regioni, ma poi dopo pranzo ci saranno schiarite ovunque. Sarà sereno anche di sera e di notte.

Al Centro più o meno l’andamento sarà simile a quello del Nord: nuvoloso di mattina e schiarite il pomeriggio e la sera. Non dovrebbero esserci piogge.

Al Sud ci saranno piogge mattutine e probabili temporali in Puglia, Calabria, Basilicata e in Sicilia. Nel pomeriggio e di sera dovrebbe migliorare in Puglia e Basilicata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.