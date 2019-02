Sono usciti i risultati finali dei congressi dei circoli del PD che precedono le primarie

Il Partito Democratico (PD) ha diffuso i risultati finali dei congressi dei suoi circoli che precedono le primarie del 3 marzo: i tre candidati più votati erano ampiamente previsti, e anche i risultati percentuali erano già stati diffusi con una buona approssimazione nei giorni scorsi. Il presidente del Lazio Nicola Zingaretti ha ottenuto 88.918 voti, pari al 47,38 per cento del totale. Il secondo candidato ad aver ottenuto più preferenze è stato l’attuale segretario Maurizio Martina, che è arrivato al 36,10 per cento. Roberto Giachetti, ex candidato sindaco di Roma, si è fermato all’11,13 per cento con 20.887 voti. I candidati che non parteciperanno alle primarie vere e proprie sono Francesco Boccia, che ha preso il 4,02 per cento, Maria Saladino, che ha preso lo 0,70 per cento, e Dario Corallo, che ha preso lo 0,67 per cento.