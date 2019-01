Le previsioni del meteo per domani, giovedì 31 gennaio

Dove pioverà, dove nevicherà e dove no, che alla fine è quello che importa davvero a tutti

Domani concluderemo l’infinito mese di gennaio con una giornata uguale a molte altre recenti: brutta, con tante nuvole, pioggia e un po’ di neve. Stavolta però il maltempo sarà democratico e andrà da Nord a Sud non risparmiando nessuna regione. Le temperature saranno in linea con quelle delle scorse settimane, molto basse al Nord e un po’ più alte al Sud.

Al Nord ci sarà il cielo coperto da nuvole per tutto il giorno e piogge e neve in varie zone e in momenti diversi, soprattutto in Trentino-Alto Adige e tra Veneto e Lombardia. Verso sera ci saranno piogge anche in Emilia-Romagna.

Al Centro sarà nuvoloso la mattina ma poi pioverà per tutto il giorno nel Lazio, in Toscana e in Umbria. In provincia di Rieti dovrebbe nevicare, mentre sulla costa adriatica sarà solo nuvoloso.

Anche al Sud la mattina si parte bene per poi finire male: prima solo parzialmente nuvoloso, poi comincerà a piovere in Calabria, sulle isole, in Campania e in Puglia, soprattutto nelle ore notturne.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.