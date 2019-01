L’Atalanta ha battuto 3-0 la Juventus e si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia

Nel terzo quarto di finale di Coppa Italia l’Atalanta ha vinto per 3-0 contro la Juventus e si è quindi qualificata alle semifinali, dove giocherà contro la Fiorentina, che alcune ore prima aveva vinto per 7-1 contro la Roma. Per l’Atalanta hanno segnato Timothy Castagne e per due volte Duván Zapata. L’altra semifinale sarà giocata tra il Milan e la vincente della partita tra Inter e Lazio, che si giocherà il 31 gennaio. La Juventus aveva vinto le ultime quattro edizioni della Coppa Italia.