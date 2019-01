Il Milan ha battuto il Napoli per 2 a 0 e si è qualificato alla semifinale di Coppa Italia

Il Milan ha battuto il Napoli per 2 a 0 nei quarti di finali di Coppa Italia, qualificandosi alla semifinale del torneo dove affronterà una tra Lazio e Inter. La partita tra Milan e Napoli si è giocata questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan ha segnato due gol il centravanti polacco Krzysztof Piatek, appena acquistato dal Genoa per sostituire Gonzalo Higuain, passato al Chelsea. Per Piatek, che ha segnato al decimo e al 27esimo minuto del primo tempo, è stata la prima partita con la sua nuova squadra.

Leggi anche: chi è Krzysztof Piatek