Il TAR del Lazio ha ordinato una campagna informativa sui presunti rischi per la salute di chi usa i cellulari

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha stabilito con una sentenza che i ministeri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione dovranno organizzare, entro sei messi, una campagna informativa sui modi corretti di utilizzo dei telefoni cellulari e dei cordless. La campagna dovrà inoltre informare sui presunti rischi per la salute e l’ambiente nel caso in cui smartphone e altri dispositivi cellulari siano utilizzati in modo improprio. La sentenza è stata prodotta in seguito all’accoglimento parziale di un ricorso proposto dall’Associazione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog. Il TAR ha contestato ai ministeri di non avere mai avviato una campagna informativa sul tema, nonostante se ne fossero occupati in più circostanze. A oggi, comunque, non ci sono prove scientifiche che dimostrino un nesso causale tra utilizzo dei cellulari e tumori. Le ricerche sono ancora in corso da parte delle massime organizzazioni sanitarie, compresa l’OMS, e dedicate soprattutto a valutare un eventuale aumento del rischio per un uso eccessivo e continuativo dei cellulari.