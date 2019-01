È stato messo in vendita il Chrysler Building, uno dei grattacieli più famosi di New York

Il Chrysler Building, uno dei grattacieli più famosi di New York, è stato messo in vendita dalle società che ne sono proprietarie: Mudabala, una società di investimenti degli Emirati Arabi Uniti, e Tishman Speyer, una società immobiliare statunitense. L’edificio, costruito nel 1928, è alto 319 metri e per alcuni mesi era stato l’edificio più alto del mondo, poi costruirono l’Empire State Building. È famoso per la sua estremità decò, che ricorda quella di un radiatore. Ha mantenuto il nome Chrysler Building nonostante la società automobilistica dalla quale prende il nome ne fu proprietaria solo fino al 1953. Ha un valore stimato di 700 milioni di dollari.