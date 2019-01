Le previsioni del meteo per domani, venerdì 4 gennaio

Dove pioverà, dove nevicherà e dove farà bel tempo, che alla fine è quello che importa a tutti

Dopo che per tutto l’autunno e l’inizio dell’inverno nel Sud ci sono state temperature piuttosto alte, quasi mai sotto i dieci gradi, il 2019 si è aperto con una gelata improvvisa, anche nelle regioni meridionali. Domani, infatti, continuerà a nevicare e ci saranno temperature vicine allo zero persino in Sicilia, dove solo pochi giorni fa c’erano ancora venti gradi nei momenti più caldi della giornata.

Al Nord, per tutto il giorno, farà bel tempo e non pioverà in nessuna regione. Le uniche variazioni saranno delle nuvole verso sera e una nevicata isolata all’estremo Nord del Veneto.

Al Centro è previsto brutto tempo di mattina sia sulla costa abruzzese che su quella marchigiana, e dovrebbe nevicare in provincia di Rieti, nel Lazio, e in Umbria. Nel pomeriggio e verso sera poi il tempo migliorerà, ma continuerà a piovere in Abruzzo.

Al Sud le uniche due regioni in cui non pioverà e non nevicherà saranno Calabria e Campania; nelle altre regioni farà brutto tempo tutto il giorno. In Basilicata e in Molise nevicherà, in Puglia ci saranno temporali e anche sulle isole ci saranno piogge.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.