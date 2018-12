Il calciatore Gerard Piqué ha comprato la più antica squadra di calcio di Andorra

Il gruppo Kosmos, società che si occupa di investimenti sportivi, di cui il difensore del Barcellona e della nazionale spagnola Gerard Piqué è co-proprietario, ha comprato il Futbol Club Andorra, la più antica squadra di calcio andorrana, insieme ad altri investitori. Pur avendo sede ad Andorra La Vella — la capitale del microstato pirenaico — il club è da sempre iscritto alla federazione calcistica spagnola e attualmente gioca in un campionato minore della Catalogna. Fondato nel 1942, nella sua storia ha disputato una trentina di stagioni tra la seconda e la terza divisione spagnola. L’acquisizione del club è l’ultimo investimento del gruppo Kosmos, di cui si è recentemente parlato in quanto promotore dalla riforma della Coppa Davis, la principale competizione a squadre del tennis maschile. Piqué ha fondato e gestisce il gruppo Kosmos assieme all’imprenditore giapponese Hiroshi Mitikani, proprietario dell’azienda giapponese di commercio elettronico Rakuten — sponsor del Barcellona — e proprietario del Vissel Kobe, squadra vincitrice dell’ultimo campionato giapponese per la quale giocano gli ex campioni del mondo Andres Iniesta, David Villa e Lukas Podolski.