Le previsioni del meteo per domani, Natale

Dove nevicherà e dove no, che alla fine è l'unica cosa che interessa a tutti

Per i pochi che ci speravano ancora: no, quest’anno a Natale niente neve. Potete consolarvi riguardando le foto di quando nevicò sul deserto del Sahara, ed era solo un anno fa, oppure un video su come si formano i fiocchi, per compensare. Soprattutto non avrete scuse per rimandare la passeggiatina per smaltire cappelletti e panettoni, e limitare i guai dell’abbuffata.

Al Nord, di mattina, ci sarà nebbia e foschia sulla Pianura Padana e sulle coste dell’Adriatico, che si diraderanno nel corso della giornata; nelle altre zone il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Sarà molto nuvoloso in Sardegna e sulle regioni adriatiche del Centro, ma anche qui la situazione migliorerà gradualmente dal pomeriggio.

Anche al Sud la giornata inizierà con un cielo coperto che si andrà schiarendo verso sera: sarà molto nuvoloso in Sicilia settentrionale e orientale e in Calabria dove, in montagna, potranno esserci piogge e temporali. Sarà nuvoloso anche in Molise, Puglia, Basilicata e sugli Appennini campani.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.