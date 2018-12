Il Consiglio di Stato ha sospeso i rimborsi ai clienti da parte degli operatori telefonici per le bollette a 28 giorni

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta degli operatori telefonici di sospendere l’invio dei rimborsi ai loro clienti per le bollette a 28 giorni. Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb non dovranno quindi risarcire gli utenti entro la fine dell’anno, come deciso dal TAR del Lazio il mese scorso. Secondo il Consiglio di Stato è opportuno attendere che sia depositata la sentenza del TAR, prima di procedere con i rimborsi. L’obbligo di rimborsare gli utenti era stato disposto dall’AgCom l’anno scorso insieme a una multa, dopo che gli operatori telefonici erano passati dalla fatturazione mensile a quella a 28 giorni, con un sistema che di fatto avrebbe portato a una bolletta in più all’anno. A fine novembre il TAR aveva annullato la multa, confermando però l’obbligo di rimborso entro la fine dell’anno, attraverso la fornitura di traffico gratis ai clienti.