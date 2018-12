Le previsioni meteo per mercoledì 19 dicembre

Dove pioverà, dove nevicherà, dove no e dove forse, che alla fine è quello che importa a tutti

Domani, durante la notte, dovrebbe nevicare in quasi tutta l’Italia del Nord. In realtà era prevista neve pure domenica scorsa, a Milano, e invece non ha nevicato, però il desk “spirito natalizio” del Post non smette di sperare di vedere una Milano innevata sotto Natale; nel Centro e nel Sud non ci sarà né pioggia né neve, però si può sempre mettere su “Let It Snow” e fingere che «oh, the weather outside is frightful».

Al Nord di mattina sarà nuvoloso su tutte le regioni e pioverà in Liguria. Ci sarà nebbia in Emilia-Romagna e intorno a Milano. Nel pomeriggio pioverà anche in tutta la Lombardia e in Piemonte, mentre in Valle d’Aosta e in provincia di Cuneo inizierà a nevicare. Verso sera è prevista neve anche nelle altre province piemontesi, in provincia di Milano e in Trentino-Alto Adige, e di notte dovrebbe nevicare anche in Friuli Venezia Giulia e nella parte occidentale dell’Emilia-Romagna.

Al Centro sarà nuvoloso di mattina, poi nel pomeriggio migliorerà nel Lazio e in Umbria. Di sera il tempo rimarrà sereno, mentre di notte pioverà in Toscana, in Umbria e in provincia di Viterbo, nel Lazio.

Il tempo sarà bello al Sud, di mattina, e lo rimarrà anche nel pomeriggio con qualche innocua nuvola soprattutto in Calabria e in Sardegna. Di sera e di notte ci sarà ancora bel tempo, a parte un po’ di pioggia notturna in provincia di Nuoro e intorno a Olbia, in Sardegna.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.