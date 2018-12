I sorteggi di Champions League in streaming e in diretta TV

I sorteggi degli ottavi verranno trasmessi da Sky e dalla UEFA a partire da mezzogiorno: i link per seguirli in diretta

I sorteggi degli ottavi di finale di UEFA Champions League sono in programma oggi a partire dalle ore 12 presso la sede svizzera della UEFA e precederanno quelli dei sedicesimi di finale di Europa League. Nelle urne dei sorteggi saranno presenti le sedici squadre europee che hanno ottenuto passato la fase a gironi, terminata mercoledì scorso con l’ultimo turno. Fra queste ci sono due italiane, Juventus e Roma, qualificate rispettivamente come prima e seconda classificata. Le altre due italiane che hanno disputato i gironi, Inter e Napoli, sono state invece eliminate: in quanto terze classificate sono state “retrocesse” ai sedicesimi di finale di Europa League, dove si aggiungeranno alla Lazio.

Le dirette dei sorteggi in Italia

La cerimonia dei sorteggi degli ottavi di finale verrà trasmessa in diretta streaming sul sito della UEFA Champions League — raggiungibile da qui — a partire da mezzogiorno. In Italia sarà trasmesso in diretta anche da Sky su Sky Sport 24 e in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV disponibili in abbonamento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le regole dei sorteggi di Champions League

Le sedici squadre qualificate sono state divise in due urne a seconda della posizione in cui hanno concluso i loro gironi. Le prime classificate (teste di serie) affronteranno le seconde. Agli ottavi di finale non si potranno ancora incontrare squadre provenienti dallo stesso campionato né dallo stesso girone di qualificazione. La Juventus, quindi, non potrà incontrare la Roma e il Manchester United; la Roma eviterà a sua volta la Juventus e il Real Madrid. Le partite di andata degli ottavi di finale si giocheranno tra il 12 e il 20 febbraio mentre quelle di ritorno fra il 5 e il 13 marzo. La finale del torneo è in programma il primo giugno allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.