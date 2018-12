Le previsioni del meteo per giovedì 13 dicembre

Dove pioverà e dove no, che alla fine è quello che importa davvero a tutti

A novembre le temperature sono state insolitamente alte, ma ora inizia a farsi vedere l’inverno vero, e sulla mappa delle previsioni del tempo compaiono i primi simboli di fiocchi di neve (se non sapete perché la neve si disegni così, forse non avete mai visto come si forma un fiocco di neve). Dove non nevicherà sarà comunque una giornata prevalentemente piovosa fin dalle prime ore.

Al Nord la giornata inizierà con cielo nuvoloso e piogge sparse, con qualche nevicata anche nelle zone pianeggianti, soprattutto nel Nord-Ovest e in Emilia-Romagna.

Arriverà la neve anche sui rilievi del Centro, in special modo sulle zone appenniniche di Toscana e Lazio. Sulla fascia tirrenica la giornata comincerà con piogge diffuse, ma verso sera la situazione migliorerà.

Molte nubi e venti freddi anche al Sud, con temporali che riguarderanno il settore tirrenico della Calabria e qualche debole nevicata nel primo mattino sui rilievi del Molise e su quelli di Calabria e Basilicata. Nel pomeriggio il tempo migliorerà un po’ ovunque.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.