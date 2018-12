Milan-Torino in streaming e in diretta TV

È l'ultima partita della 15ª giornata di Serie A, si gioca alle 20.30 e si potrà vedere in esclusiva su Sky

Milan-Torino è il posticipo che conclude la quindicesima giornata di Serie A: si gioca stasera alle 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Sia il Milan che il Torino arrivano a questa partita dopo che le loro avversarie dirette hanno perso punti importanti nelle partite di ieri: la Lazio ha pareggiato con la Sampdoria e ora ha 25 punti, come il Milan, mentre la Roma ha pareggiato con il Cagliari e ora ha 21 punti, come il Torino. Una vittoria consentirebbe quindi a entrambe le squadre di staccarsi dalle concorrenti. Il Milan dovrà ancora fare a meno degli infortunati Biglia, Bonaventura, Musacchio e Romagnoli, mentre il Torino si presenterà con la sua formazione migliore.

Milan-Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Qui invece trovate i modi più semplici per seguire Serie A, coppe e campionati esteri in streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, R. Rodríguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti