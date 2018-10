Le previsioni del tempo di domani, venerdì 26 ottobre

Dove piove, dove no, e dove forse: che alla fine è l'unica cosa che importa davvero

Domani, venerdì 26 ottobre, la giornata comincerà con nuvole su tutta la pianura padana e su Lazio e Campania, cieli sereni invece su Calabria, Puglia e sulle isole. Nel pomeriggio le nuvole si intensificheranno al Centro-Nord, con la comparsa dei primi rovesci sulla provincia di Trieste, in Friuli Venezia Giulia. In serata ancora cieli coperti su tutto il Centro e il Nord, mentre le regioni meridionali avranno ancora tempo sereno e stabile. A fine giornata potrebbe piovere sulle province settentrionali della Lombardia, su Trieste, sul confine tra Toscana e Liguria e su Napoli. Consigliamo a tutti, comunque, di non dimenticare gli ombrelli per evitare di essere presi alla sprovvista.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.