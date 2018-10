Le previsioni meteo per sabato 20 ottobre

Dove piove, dove no, e dove forse: che alla fine è l'unica cosa che importa davvero

Domani sabato 20 ottobre pioverà, ma non molto, sul basso Lazio in tarda mattinata, e in Calabria e in Sicilia. Al Nord il cielo sarà nuvoloso al mattino sui rilievi alpini centro-occidentali e in serata su quelli del Triveneto, mentre altrove ci sarà bel tempo. Al Centro le nubi copriranno il sole sulla Sardegna orientale (al mattino) e sul basso Lazio dove è probabile che pioverà. Nelle altre zone ci sarà il sole con qualche nuvola di passaggio. Al Sud il cielo sarà in generale sereno e parzialmente nuvoloso solo su Calabria e Sicilia, con possibilità di qualche piovasco.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili