Le previsioni meteo per venerdì 12 ottobre

Soleggiato al nord, qualche residua pioggia al Centro e temporali sulla Sicilia, Sardegna in miglioramento dopo le forti piogge di mercoledì e giovedì

Per domani le previsioni meteo dicono che ci sarà un tempo piuttosto variabile in Italia, con possibilità di piogge in alcune aree del Centro Italia, soprattutto sul versante occidentale.

Al Nord il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, con possibilità di qualche pioggia isolata soprattutto su alto Piemonte, Levante ligure, Emilia-Romagna e lungo le coste del Veneto. A partire dalla tarda mattinata, le cose miglioreranno con meno nuvole e tempo per lo più soleggiato.

Al Centro potranno esserci piogge residue al mattino, ma in rapida evoluzione e scomparsa. Sul Lazio sarà nuvoloso per buona parte della giornata, mentre saranno possibili lievi piovaschi sulle regioni adriatiche. In Sardegna, dove nella notte ci sono stati allagamenti dovuti alle piogge intense nel cagliaritano, le perturbazioni si sposteranno verso la parte centro-orientale dell’isola, con temporali sparsi.

Al Sud sarà nuvoloso su Molise e rilievi della Calabria, con possibilità di qualche pioggia. Il resto del Meridione avrà cielo sereno, con qualche transitoria velatura. In Sicilia sono previsti temporali nella parte settentrionale dell’isola.

Le temperature minime saranno in rialzo su Sicilia, Calabria, Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige, mentre rimarranno stazionarie sul resto del paese. Le massime sono date in aumento al Nord Ovest, sul Trentino, nelle regioni tirreniche centrali, in Campania, Molise occidentale e Umbria.