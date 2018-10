Le previsioni meteo per domani, giovedì 11 ottobre

Dove piove e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa a tutti

Anche per domani le previsioni del tempo dicono che ci sarà brutto tempo in diverse zone d’Italia. Al Nord sarà nuvoloso sulle aree alpine e prealpine, con pioggia intensa sulle regioni occidentali e nel pomeriggio anche in alcune aree della Lombardia occidentale. Verso sera le cose miglioreranno un po’.

Nel Centro pioverà nelle regioni orientali, ma quasi ovunque sarà nuvoloso. In Toscana, nel Lazio e in Umbria ci sarà una diminuzione delle temperatura massime, che invece aumenteranno in Sardegna.

Nel Sud ci saranno temporali nelle regioni tirreniche, e in mattinata sarà nuvoloso un po’ ovunque. Nel tardo pomeriggio la situazione migliorerà, a partire dalle regioni adriatiche.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.