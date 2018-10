Le previsioni meteo per domani, venerdì 5 ottobre

Ci sarà bel tempo al Nord e brutto al Sud, in estrema sintesi

Come negli ultimi giorni, anche venerdì farà più bello al Nord che al Centro-Sud, dove dovrebbe piovere nel Lazio, in Abruzzo e in Sardegna. In Sicilia i temporali hanno già creato diversi problemi e allagamenti e continueranno a farlo, anche se le piogge più intense sono previste nelle coste ioniche di Basilicata e Calabria. Le cose dovrebbero cambiare a partire da sabato, quando il maltempo arriverà anche al Nord, più precisamente in Emilia-Romagna. Occhio ai venti, un’altra novità della stagione, soprattutto in Liguria.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.