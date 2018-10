Le previsioni meteo per domani, giovedì 4 ottobre

Ci sarà bel tempo al Nord, e non al Sud: ma comincia a fare freddo davvero

Domani ci sarà un cielo in genere sereno e comunque mai troppo nuvoloso su tutto il Nord, con qualche nuvola in più solo sulle Alpi e poco prima delle Alpi. Ma niente pioggia. Ci sarà un generale e diffuso bel tempo anche su Toscana, Marche ed Umbria. Potrebbe però piovere in Sardegna, nel Lazio e forse anche in Abruzzo. Al Sud ci sarà un cielo generalmente coperto, con possibili rovesci e temporali diffusi, che però dovrebbero placarsi verso sera. Domani ricordatevi di fare gli auguri di buon onomastico a quelli che si chiamano Placido o di fare una telefonata agli amici portoghesi, se li avete, che festeggiano la nascita della loro Repubblica. E poi mettete (o almeno portate) una giacchetta, che inizia a far freddo.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.