Le previsioni meteo per martedì 25 settembre

Bel tempo in molte parti d'Italia, ma temperature «in sensibile diminuzione»

Vi starete chiedendo che fine ha fatto l’autunno: non quello astronomico, che è già tra noi, ma quello delle foglie gialle, del “Meglio prendere su una felpina” e delle pioggerelle deboli ma costanti del sabato sera che vi liberano da ogni senso di colpa per essere rimasti a casa davanti alla tv. La risposta è che potremmo esserci vicini, visto che le temperature sono «in sensibile diminuzione» in quasi tutta Italia (16° C di minima a Roma, 13° C a Milano e Torino).

Le previsioni: al Nord cielo sereno, con qualche addensamento di nuvole sui rilievi occidentali. Nella Sardegna centrale e occidentale ci saranno molte nuvole e rovesci al mattino, poi il tempo migliorerà. Al Centro farà generalmente bello, ma la giornata inizierà con le nuvole nelle Marche del sud, in Abruzzo e nel Lazio da Roma in giù, dove ci si aspetta qualche pioggia; dal pomeriggio tornerà il sereno.

Anche al Sud il tempo non sarà male; si prevedono comunque nuvole sulla Calabria del sud e pioggia nell’ovest della Sicilia, di sera. Al mattino ci saranno molte nubi anche su Molise e aree tirreniche, con «schiarite sempre più ampie» nelle ore successive.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.