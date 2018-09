Juventus-Sassuolo in tv o in diretta streaming

Comincia alle 15, e tutti guarderanno se Cristiano Ronaldo segnerà il suo primo gol in Serie A

Juventus-Sassuolo è una delle partite della quarta giornata di Serie A che si giocheranno oggi alla 15: sarà la seconda partita stagionale della Juventus all’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Sassuolo sarà arbitrata da Daniele Chiffi. La Juventus ci arriva a punteggio pieno, e a pochi giorni dall’esordio stagionale in Champions League. Il Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi si è rivelata una delle squadre più interessanti di queste prime tre giornate, in cui ha già segnato otto gol, più di tutte le altre squadre di Serie A.

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 1 (canale 251). Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Qui invece trovate i modi più semplici per seguire Serie A, Serie B, coppe e campionati esteri in streaming spendendo poco o nulla.

Per la Juventus sembra che partirà dalla panchina Paulo Dybala, che lascerà il posto a Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e Federico Bernardeschi. Riposerà anche Miralem Pjanic, sostituito da Rodrigo Bentancur, e partirà per la prima volta titolare il nuovo acquisto Emre Can. Mercoledì sera la Juventus giocherà a Valencia la prima partita del girone di Champions League, in una trasferta non facile. È rimasta l’unica squadra a punteggio pieno in campionato, grazie alle vittorie contro Chievo, Lazio e Parma. Una delle cose più attese della partita è l’eventuale gol di Cristiano Ronaldo, che non ha ancora segnato in Serie A.

Il Sassuolo ha invece trovato una grande forma e organizzazione sotto la guida di De Zerbi, che con il Benevento fu uno degli allenatori più apprezzati della scorsa stagione di Serie A. Il nuovo acquisto Kevin Prince Boateng, ex Milan, è stato uno dei migliori giocatori del campionato nelle prime partite. Il Sassuolo non ha però un buon record contro la Juventus, e parte nettamente sfavorito nella partita di oggi.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Can, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Duncan, Magnanelli; Berardi, Boateng, Di Francesco.