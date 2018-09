Le previsioni meteo per venerdì 14 settembre

Dove piove e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa a tutti

Per venerdì 14 settembre sono previsti temporali sulla Lombardia occidentale, al mattino, piogge sul Trentino-Alto Adige (che diventeranno temporali nel corso del pomeriggio), piogge anche tra il Piemonte e la Liguria e su gran parte delle regioni del Sud Italia. Resterà asciutta l’Italia Centrale, con sole previsto per tutta la giornata su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo. Le temperature si abbasseranno di qualche grado quasi ovunque nel Nord Italia, e non si dovrebbero superare i 30 gradi, mentre rimarranno pressoché costanti nel resto del paese, tra i 25 e i 30 gradi a seconda di dove vi trovate.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.