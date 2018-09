Le previsioni meteo per domenica 2 settembre

Sarà una giornata autunnale quasi ovunque, e tornerà buono quel proverbio sul "mal comune"

Secondo le previsioni meteo, domenica 2 settembre sarà una giornata autunnale in buona parte d’Italia. Inizierà con un cielo molto nuvoloso e parecchi temporali su Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della mattinata la pioggia arriverà anche sulla Liguria e sulle «aree confinali» di Piemonte e Valle d’Aosta, cioè lungo i confini con Francia e Svizzera delle due regioni. Dal pomeriggio ci sarà un inaspettato miglioramento su gran parte del Nord Italia, fatta eccezione per la costa adriatica e le Alpi occidentali.

Anche al Centro farà brutto: pioverà ovunque, ma soprattutto su Marche e Umbria al pomeriggio. Come al Nord, il generale miglioramento pomeridiano non servirà a dissolvere alcuni rovesci lungo l’Adriatico e nel Lazio. In Sardegna ci sarà il sole. Il cielo del Sud resterà coperto soprattutto su Campania, Basilicata tirrenica e Molise interno, con temporali sparsi al mattino. Altrove sarà “solo” nuvoloso, ma nel pomeriggio non si escludono temporali su Calabria, coste del Molise e Puglia garganica.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.