Le previsioni meteo di mercoledì 29 agosto

Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero a tutti

Mercoledì 29 agosto sarà una bella giornata soprattutto al Sud, stando alle previsioni meteo. Altrove il tempo si manterrà tutto sommato buono, anche se il cielo sarà “velato”: sempre in modo “innocuo”, precisa il sito dell’Aeronautica Militare. Le uniche nubi davvero serie del Nord Italia copriranno il cielo sopra le aree montuose di Piemonte e Valle d’Aosta, dove è prevista qualche pioggia. Al Centro e in Sardegna invece ci sarà sole quasi ovunque, con alcuni rannuvolamenti in Sardegna e Toscana che si allargheranno alle altre regioni del settore solo verso sera.

Al Sud ci sarà bel tempo, con qualche copertura sulle montagne della Calabria nelle ore più calde della giornata e sulla Sicilia settentrionale dove, durante il pomeriggio, potrebbe piovere. Le temperature minime resteranno invariate, ma si alzeranno sulle aree alpine, in Salento e sulle coste tirreniche della Sicilia. Le massime aumenteranno solo in Emilia-Romagna e al centro-sud.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.