Napoli-Milan in streaming e in diretta TV

È la prima partita di campionato del Milan, si gioca a Napoli e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn

Napoli-Milan è l’ultimo anticipo del sabato della seconda giornata di Serie A. L’incontro si disputa allo stadio San Paolo di Napoli e il calcio d’inizio è previsto per le ore 20.30. Per il Napoli è l’esordio stagionale in casa mentre per il Milan sarà la prima partita di campionato, dopo che la prima contro il Genoa era stata annullata per il crollo del ponte Morandi.

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming accessibile solo online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Su DAZN non esistono canali e tutti i contenuti in diretta sono esposti in homepage. DAZN è disponibile anche per gli abbonati Sky e Mediaset Premium con integrazioni a prezzi agevolati e in promozione ai clienti TIM, ma sempre comunque in streaming online. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire Serie A, Serie B, Champions League, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Sabato scorso il Napoli è riuscito a vincere in rimonta a Roma contro la Lazio dopo che nel primo tempo la partita era sembrata in mano agli avversari, per ritmi e qualità di gioco. Il primo Napoli di Ancelotti era sembrato in evidente difficoltà sotto la pressione alta della Lazio, che era andata in vantaggio a metà del primo tempo. Dopo il gol, però, il Napoli ha preso coraggio e ha iniziato a prendere lentamente il sopravvento in campo, riuscendo a pareggiare con un gol di Milik. Nella ripresa la Lazio è calata ancora: il Napoli è andato in vantaggio con Insigne e ha mantenuto il risultato fino alla fine, con la Lazio che ha sfiorato il pareggio nei minuti finali.

Il Milan sarà alla prima partita stagionale: la squadra non ha convinto granché nelle amichevoli estive ma ha avuto il vantaggio di poter lavorare per quasi due settimane di fila a Milanello dopo il rinvio della partita col Genoa, cosa che potrebbe aver aiutato i nuovi arrivati ad assimilare le idee di gioco di Gattuso.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

Napoli (4-3-3) Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bakayoko; Suso, Higuain, Bonaventura

Qui tutte le probabili formazioni delle squadre di Serie A per le prime giornate di campionato.