Ci sono diversi chilometri di coda sulla A14, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, per l’incendio di un tir

Sulla A14 – tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, in direzione Ancona – ci sono da tutto il giorno code e problemi per via dell’incendio di un tir la sera del 23 agosto, dentro la galleria Castello sud, vicino a Grottammare. Il sito di Autostrade per l’Italia segnalava, alle 17.30 di sabato 25 agosto, di una coda di circa cinque chilometri, ma sembra che a un certo punto avesse raggiunto i 13 chilometri. Sempre Autostrade per l’Italia spiega anche:

Per chi proviene da Bologna e viaggia in direzione Pescara si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli e successivamente la A24 Roma-Teramo, oppure,

è possibile uscire a Cesena sulla A14 e percorrere la E45 fino ad Orte, per poi riprendere la A1 in direzione Roma e successivamente la A24 Roma-Teramo.

In alternativa è possibile uscire ad Ancona Nord e seguire la SS76 in direzione Fabriano da dove è possibile proseguire in direzione di Perugia o di Roma attraverso l’E45.

Per chi utilizza l’uscita di Civitanova Marche, si consiglia di percorrere la SS7 in direzione di Foligno da dove è possibile proseguire in direzione Roma attraverso la SS3 Flaminia.

A chi proviene da Bari e viaggia verso Bologna si consiglia di immettersi sulla A16 Napoli-Canosa verso Napoli per poi raggiungere la A1 Milano-Napoli in direzione di Roma. A chi proviene da Pescara e viaggia verso Bologna si consiglia di utilizzare l’A25 Torano-Pescara o l’A24 Roma-Teramo verso Roma per raggiungere l’A1 in direzione di Bologna.