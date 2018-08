Le previsioni meteo per domani, giovedì 23 agosto

Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa a tutti

Se vi piace il sole, giovedì 23 agosto non sarà una grande giornata quasi da nessuna parte. Se vi andrà bene, troverete cielo parzialmente nuvoloso, se vi andrà male potreste incontrare anche pioggia (in Trentino-Alto Adige e in Friuli Venezia Giulia) o temporali (Sicilia). Ci sono le eccezioni, certo, ma quelle ci sono sempre e ci servono a confermare la regola che domani non sarà una grande giornata: sull’Appennino tosco-emiliano è previsto sole, così come sulle Marche. Ma solo al mattino.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.