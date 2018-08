Lazio-Napoli in streaming e in diretta TV

Si gioca stasera dopo Chievo-Juventus e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN

Lazio-Napoli è il secondo anticipo della nuova stagione di Serie A, che inizia oggi con le prime due partite della prima giornata del girone di andata. Lazio-Napoli si gioca allo Stadio Olimpico di Roma e il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.30. Nella passata stagione entrambe le squadre sono state fra le migliori del campionato. Negli ultimi mesi hanno cambiato alcuni giocatori e il Napoli anche l’allenatore. Ci si aspetta che continuino a occupare stabilmente le prime posizioni della classifica.

Lazio-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, la piattaforma streaming accessibile solo online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Su DAZN non esistono canali e tutti i contenuti in diretta sono esposti in homepage. DAZN è disponibile anche per gli abbonati Sky e Mediaset Premium con integrazioni a prezzi agevolati e in promozione ai clienti TIM, ma sempre comunque in streaming online. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire Serie A, Serie B, Champions League, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Anche quest’anno la Lazio sembra essere riuscita a rimpiazzare adeguatamente i giocatori persi nel mercato estivo: Stefan de Vrij e Felipe Anderson. Al posto del difensore olandese è arrivato l’esperto Francesco Acerbi, ex di Milan e Sassuolo, mentre a rinforzare il centrocampo e la trequarti sono stati acquistati Valon Berisha dal Salisburgo, Joaquin Correa dal Siviglia e Milan Badelj, svincolato dopo l’ultima stagione alla Fiorentina. La squadra di Inzaghi si presenterà ad inizio stagione con soli due nuovi titolari: Acerbi in difesa e il danese Riza Durmisi, altro nuovo acquisto, al posto del capitano Senad Lulic, squalificato dalla passata stagione.

Il cambiamento più significativo avvenuto a Napoli è stata la separazione con l’allenatore Maurizio Sarri, rimpiazzato da Carlo Ancelotti. Dopo un’annata conclusa al secondo posto ma con il record di punti della squadra in Serie A la società si è affidata a uno degli allenatori più esperti, vincenti e apprezzati in attività per dare inizio a un nuovo ciclo. Questo nuovo ciclo però non è iniziato con molto entusiasmo, dato che nel mercato estivo è stato acquistato un solo giocatore che può dirsi già titolare: lo spagnolo Fabian Ruiz, il sostituto di Jorginho, venduto al Chelsea. Tutti gli altri titolari (tranne il portiere) sono rimasti in rosa e manterranno probabilmente le loro posizioni.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

Lazio (3-5-2) Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto, Immobile

Napoli (4-3-3) Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

Qui tutte le probabili formazioni delle squadre di Serie A per le prime giornate di campionato.