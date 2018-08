Le previsioni meteo per domani, venerdì 17 agosto

Bene al nord, così-così al centro, brutto al sud

Domattina al nord ci sarà in genere bel tempo con cielo sereno o, al peggio, poco nuvoloso. Sarà così quasi ovunque, fatta eccezione per le aree a ridosso delle Alpi, dove domattina potrebbe anche piovere. Se siete andati in montagna per camminare, preparate il libro, il gioco in scatola, le carte o gli scacchi, che potrebbe essere il loro momento. Al centro ci sarà in genere bel tempo con cielo sereno di mattina, con possibili piogge nelle regioni centrali del centro (Lazio, Umbria e Marche) tra la tarda mattina e il primo pomeriggio. In serata il cielo dovrebbe tornare sereno praticamente ovunque. Chi abita al sud o ci è in vacanza aprendo la persiana vedrà nuvole, e probabilmente anche pioggia. Il tempo resterà piuttosto brutto fino al pomeriggio, con qualche miglioramento verso sera.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.