Le previsioni meteo per giovedì 16 agosto

Il tempo sarà il contrario di quello che deve essere in una giornata di agosto

Domani sarà uno di quei giorni nel pieno dell’estate in cui il tempo è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere: al Nord – dove chi lavora non vorrebbe essere sbeffeggiato dal cielo azzurro fuori dalla finestra – sarà una bellissima giornata, al Centro e al Sud – dove molti stanno cercando di godersi un po’ le vacanze – il clima sarà piuttosto ostile, purtroppo.

A Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con qualche possibile isolato temporale nella zona alpina, in tarda mattinata o nel primo pomeriggio.

Al Centro – e già si peggiora – il cielo sarà molto nuvoloso sull’Abruzzo e sulla parte sud delle Marche, con qualche temporale. Si rasserenerà verso la fine del pomeriggio. Si prevede pioggia anche nella zona sud di Lazio e Umbria e in Sardegna, ma poi in serata andrà meglio.

Al Sud e in Sicilia la giornata sarà molto frustrante per chi è in vacanza: molte nubi e pioggia ovunque, e qualche temporale. Dal tardo pomeriggio si può ricominciare con l’ottimismo meteorologico, che domani è un altro giorno.

Le temperature minime sono in diminuzione al sud e in aumento nel resto del paese, le massime invece – dopo questi due giorni un po’ più freschi – sono in aumento dappertutto, soprattutto al Centro.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.