Le previsioni meteo per domani, mercoledì 1 agosto

Le temperature non diminuiranno, anche se da qualche parte pioverà un po'

Domani inizia agosto e pioverà (molto poco) sulle montagne del nord Italia, nell’interno dell’Abruzzo e della Sardegna e lungo le coste tirreniche del sud Italia. Per il resto il cielo sarà in gran parte sereno e continuerà a fare caldo: le temperature minime aumenteranno nella pianura Padana, in Sardegna e sulla Sicilia occidentale; le massime aumenteranno in Sardegna e in Sicilia.

Nord

Di mattina il cielo sarà sereno o poco nuvoloso dappertutto, mentre nella seconda parte della mattinata il cielo si farà più coperto sulle Alpi, sulle Prealpi e sugli Appennini, con locali deboli rovesci o temporali. Nel pomeriggio il cielo sarà velato in molte zone, ma in serata tornerà a essere sereno o poco nuvoloso.

Centro e Sardegna

Bel tempo, con occasionali piovaschi sulle aree interne di Abruzzo e Sardegna.

Sud e Sicilia

Di mattina il cielo sarà nuvoloso lungo le coste tirreniche della Calabria, poi nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà su tutte le regioni affacciate sul mar Tirreno con rovesci e temporali sparsi in Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. La sera il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso dappertutto, tranne che sulle coste tirreniche calabresi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.