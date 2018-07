Le previsioni meteo per domenica 22 luglio

Al Nord sarà una giornata bruttina, sia al mare che in montagna

Le previsioni meteo per domani, domenica 22 luglio, non promettono una giornata bellissima, né per chi sarà al mare né per chi sarà in montagna. Soprattutto al Nord: ci saranno parecchie nuvole e qualche precipitazione su Liguria, zone alpine, prealpine e appenniniche; nel pomeriggio il cielo si coprirà anche in pianura, in Emilia-Romagna. Dalla sera andrà molto meglio, tranne che sul Nord-Ovest.

Al Centro sarà nuvoloso su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, con piogge e temporali locali, ma in serata il cielo si rasserenerà. Al Sud si prevedono nubi su Molise e Campania e bello altrove, salvo qualche velatura serale sulle coste ioniche.

Vale la pena parlare delle temperature: le minime scenderanno di molto sulla Sardegna, le massime sulle pianure del Nord e sulle coste adriatiche del Centro e tirreniche del Sud; altrove invece saliranno parecchio, con picchi di 38° C sulle aree pianeggianti della Puglia, sulla Calabria ionica e nell’est della Sicilia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.