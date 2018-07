Calcio d’estate

Guida alle amichevoli estive di Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan e Atalanta (in rigoroso ordine di classifica)

La prossima stagione della Serie A di calcio inizierà il 19 agosto e il calendario delle partite sarà sorteggiato il 26 luglio. La Supercoppa italiana si giocherà invece nel gennaio 2019, in data da definirsi. Visto che il campionato inizia tra meno di un mese, tutte le squadre hanno già iniziato i loro ritiri e giocheranno nei prossimi giorni le prime partite di un certo livello.

Prima di iniziare, un paio di informazioni. Le prime quattro squadre dello scorso campionato – Juventus, Napoli, Roma e Inter – accederanno direttamente alla fase a gironi di Champions League (è una novità di quest’anno). I sorteggi saranno il 30 agosto e le prime partite dei gironi si giocheranno il 18 e il 19 settembre.

Per l’Europa League le cose sono più complicare: il Milan ci giocherà (è stato riammesso dal TAS dopo che ne era stato escluso dall’UEFA) e così come la Lazio partirà direttamente dalla fase a gironi: i sorteggi saranno il 31 agosto e la prima giornata della fase a gironi si giocherà il 20 settembre. La riammissione del Milan ha però cambiato i piani all’Atalanta: fino a un paio di giorni fa pensava di poter accedere direttamente dalla fase ai gironi. Invece il 26 luglio e il 2 agosto dovrà giocare il secondo turno dei preliminari di Europa League contro il Sarajevo.

Atalanta a parte, tutte le altre squadre che disputeranno le coppe da qui all’inizio del campionato giocheranno solo partite amichevoli. Per quattro di loro – Juventus, Inter, Roma e Milan – le partite faranno parte dell’International Champions Cup, il torneo di calcio a inviti giunto alla sua undicesima edizione che si svolge ogni estate in giro per il mondo. È iniziato il 20 luglio, finirà l’11 agosto e partecipano 18 squadre, praticamente le più famose d’Europa, ognuna delle quali gioca tre partite. Le partite dell’ICC si potranno vedere su Sky e si giocheranno a Singapore, negli Stati Uniti e in Europa (una anche a Lecce): in certi casi saranno quindi a orari scomodi e molti dei giocatori che hanno disputato i Mondiali non ci saranno. La novità dell’estate è che non si giocherà il Trofeo TIM, ma forse riusciremo a farcene una ragione.

Juventus

– 25 luglio, a Philadelphia (Pennsylvania): Juventus-Bayern Monaco (ICC)

– 28 luglio, a Harrison (nel New Jersey): Juventus-Benfica (ICC)

– 1 agosto, ad Atlanta (Georgia): Juventus-MLS All Stars (i migliori giocatori dell’MLS)

– 4 agosto, a Washington DC: Juventus-Real Madrid (ICC)

Roma

– 26 luglio, a San Diego (California): Roma-Tottenham (ICC)

– 1 agosto, a Dallas (Texas): Roma-Barcellona (ICC)

– 8 agosto, a East Rutherford (New Jersey) : Roma-Real Madrid (ICC)

Inter

– 21 luglio, a Pisa: Inter-Zenit San Pietroburgo

– 24 luglio, in Inghilterra: Sheffield United-Inter

– 28 luglio, a Nizza: Inter-Chelsea (ICC)

– 4 agosto, a Lecce: Inter-Lione (ICC)

– 11 agosto, a Madrid: Atletico Madrid-Inter (ICC)

Milan

– 26 luglio, Pasadena (California): Milan-Manchester United (ICC)

– 1 agosto, a Minneapolis (Minnesota): Milan-Tottenham (ICC)

– 5 agosto, a Santa Clara (California): Milan-Barcellona (ICC)

Napoli

– 4 agosto, a Dublino: Napoli-Liverpool

– 7 agosto, a San Gallo (in Svizzera): Napoli-Borussia Dortmund

– 11 agosto, in Germania: Wolfsburg-Napoli

Lazio

– 4 agosto, a Stoccolma: Lazio-Arsenal

– 12 agosto, una città della Germania: Borussia Dortmund-Lazio

Atalanta

– 26 luglio: Atalanta-FK Sarajevo (Europa League)

– 2 agosto: FK Sarajevo-Atalanta (Europa League)

Sono le due partite del secondo turno di Europa League. Se l’Atalanta dovesse vincere ne seguirebbe un terzo, e poi lo spareggio con le squadre che nel frattempo saranno state eliminate dai preliminari di Champions League. Ma a quel punto la Serie A sarà già iniziata.