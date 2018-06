Donald Trump è intervenuto per tenere unite le famiglie al confine col Messico

Ha firmato un ordine esecutivo per detenere bambini e genitori insieme, ma la crisi potrebbe non finire qui

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che promette di mantenere la nuova politica della “tolleranza zero” sull’immigrazione adottata dalla sua amministrazione, senza però separare forzatamente i bambini dalle loro famiglie mentre cercano di attraversare illegalmente il confine con il Messico. Le storie di più di 2.300 di bambini allontanati da genitori e parenti sono da giorni al centro di critiche e reazioni preoccupate di giornalisti, commentatori, persone comuni e politici statunitensi, anche Repubblicani, cioè dello stesso partito di Trump, che chiedono al presidente di sbloccare la situazione attraverso un ordine esecutivo.

Il decreto stabilisce che le famiglie in attesa che un giudice federale decida la loro posizione vengano detenute insieme, a meno che genitori o parenti siano un pericolo per i bambini. Invita anche il ministero della Giustizia ad affrontare per i primi i casi con minori coinvolti e quindi detenuti, e chiede al Pentagono di mettere a disposizione spazi nelle sue basi militari per ospitare le famiglie. L’ordine potrebbe però violare una decisione della corte del 1997, conosciuta come Flores settlement, che stabilisce che i bambini accompagnati al confine dai genitori non possano essere detenuti per più di 20 giorni. Trump ha ordinato al procuratore generale Jeff Sessions di richiedere una modifica al Flores settlement per consentire al governo di «detenere le famiglie di stranieri insieme».

La crisi è iniziata a causa della decisione dell’amministrazione Trump di smettere di applicare un trattamento di eccezione agli adulti che entrano illegalmente negli Stati Uniti accompagnati da minori. In precedenza chi entrava nel territorio americano illegalmente per la prima volta e in presenza di minori non subiva una separazione, salvo rarissime eccezioni, né veniva considerato come soggetto prioritario da perseguire penalmente. Le famiglie venivano perlopiù detenute insieme in centri speciali, in attesa del giudizio di un giudice. La nuova politica prevede che gli adulti siano perseguiti penalmente da un giudice federale e detenuti nel frattempo in una prigione federale; per legge, i figli non possono essere incarcerati insieme ai genitori in queste prigioni e per questo vengono separati. L’idea alla base della nuova linea è scoraggiare gli ingressi illegali nel paese: secondo l’amministrazione Trump, i minori erano usati spesso come “trucco” per fare entrare adulti negli Stati Uniti.

Il vicepresidente Mike Pence ha aggiunto che l’amministrazione chiederà al Congresso di modificare le leggi sull’immigrazione in corso. Martedì il partito Repubblicano aveva presentato delle proposte per risolvere la situazione ma alcune sono illegali, come detenere adulti e bambini insieme, altre sono state criticate da Trump, come assumere nuovi giudici per velocizzare i tempi della detenzione. Paul Ryan, leader dei Repubblicani al Congresso, ha detto che giovedì la Camera voterà «una legge per tenere le famiglie insieme».