Cosa è successo ieri con la nave Aquarius

La nave con a bordo più di 600 migranti è ancora bloccata tra Italia e Malta, nonostante la Spagna si sia offerta di accoglierla al porto di Valencia

Dalle prime ore di domenica la nave Aquarius dell’ong SOS Mediterranée – in arrivo dalla Libia con più di seicento migranti – è in attesa di un permesso per attraccare in Sicilia. Il governo italiano non le ha consentito di sbarcare in uno dei suoi porti, come invece avviene da anni in questi casi. La Aquarius, prima rifiutata dall’Italia e poi da Malta, sta ancora navigando a metà strada fra in due paesi.

Nel pomeriggio di lunedì il governo della Spagna si è offerto di accogliere la nave e i migranti nel porto di Valencia. Alcuni esponenti del governo italiano hanno celebrato l’offerta della Spagna come una vittoria, ma nella tarda serata SOS Mediterranée ha fatto sapere che ritiene Valencia troppo lontana – per raggiungerla ci vorrebbero altri tre-quattro giorni di navigazione – e che le condizioni delle persone a bordo non sono adatte a un viaggio del genere. Di conseguenza, ha invitato le autorità italiane a trovare una soluzione (cioè a rendere disponibile uno dei suoi porti).

Per il momento l’Aquarius si trova ancora tra Malta e Italia, e non è chiaro cosa farà nelle prossime ore. Qui sotto trovate la cronaca della giornata di oggi, aggiornata fino alle 22 circa.