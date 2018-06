Ieri ci sono stati molti problemi con le carte di credito Visa

Molte persone in tutta Europa hanno segnalato che tra ieri pomeriggio e stanotte hanno avuto problemi a pagare con le carte di credito del circuito Visa. Sembra che Visa, uno dei principali gestori di carte di credito e debito al mondo, avesse dei problemi di rete; nella serata di ieri Visa ha detto che il problema era quasi rientrato, e stamattina presto ha annunciato di averlo risolto del tutto.

I problemi non hanno riguardato i prelievi di denaro dagli sportelli automatici, ma soltanto i pagamenti da effettuare digitando il PIN o passando il chip della carta. L’azienda, dopo essersi scusata per non aver rispettato l’obiettivo di «far funzionare tutte le carte Visa 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno», ha precisato che all’origine del problema c’è stato un “guasto tecico dell’hardware”, escludendo accessi non autorizzati ai sistemi informatici da parte di hacker.