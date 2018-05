Le previsioni meteo per domenica 20 maggio

Dove pioverà e dove no: che è la cosa che interessa davvero, soprattutto nel fine settimana

La giornata di domani, domenica 20 maggio, inizierà soleggiata o poco nuvolosa in gran parte d’Italia, ad eccezione dell’arco alpino e prealpino orientale, dove pioverà già dalle prime ore della giornata. Nel pomeriggio al Sud il tempo dovrebbe rimanere stabilmente sereno mentre al Nord peggiorerà: sono previsti temporali in Liguria e in Friuli, con il resto della Pianura Padana soggetto a piogge diffuse e ad una generale diminuzione delle temperature. Il tempo dovrebbe migliorare poi nella sera e nella notte, con temporali che persisteranno solamente tra il Piemonte e la Liguria.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.