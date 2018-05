Chris Froome ha vinto la 14ª tappa del Giro d’Italia, con arrivo sul Monte Zoncolan

Il ciclista inglese Chris Froome ha vinto la 14ª tappa del Giro d’Italia: 186 chilometri percorsi interamente in Friuli-Venezia Giulia, con partenza da San Michele al Tagliamento e arrivo sul Monte Zoncolan, dopo una delle salite più dure e famose del ciclismo internazionale. Froome, capitano del Team Sky, è arrivato in cima allo Zoncolan dopo aver staccato il gruppetto di testa a circa 5 chilometri dall’arrivo. La maglia rosa Simon Yates è riuscito tuttavia a mantenere la prima posizione nella classifica generale piazzandosi al secondo posto con una rimonta finale che lo ha portato a pochi metri di distanza di Froome. L’italiano Domenico Pozzovivo ha concluso la tappa in terza posizione precedendo il colombiano Miguel Angel Lopez.