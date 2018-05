Lo sloveno Matej Mohoric ha vinto la 10ª tappa del Giro d’Italia, da Penne a Gualdo Tadino

Il ciclista sloveno Matej Mohoric ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia: 244 chilometri da Penne, in Abruzzo, a Gualdo Tadino, in Umbria. Mohoric, della squadra Bahrain Merida, ha vinto in volata precedendo al traguardo il tedesco Nico Denz del Team AG2R dopo una fuga iniziata alla prima salita, a 200 chilometri dall’arrivo. In terza posizione è arrivato l’irlandese Sam Bennett. L’inglese Simon Yates rimane in maglia rosa, seguito nella classifica generale dall’olandese Tom Dumoulin. Il colombiano Esteban Chaves, secondo fino a oggi e uno dei favoriti per il podio finale, ha perso più di dieci minuti.