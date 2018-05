Le cose da sapere sullo sciopero degli aerei di oggi

Riguarda i controllori di volo, e secondo Enav potrebbe causare la cancellazione di almeno 437 voli in tutta Italia

Sono in programma per oggi, martedì 8 maggio, diversi scioperi dei controllori di volo di Enav (Ente nazionale di assistenza al volo), la società che gestisce il traffico aereo italiano. Ansa scrive che «secondo i dati parziali dell’Enac [l’Ente per l’Aviazione Civile], relativi a 8 regioni, sono 437 i voli cancellati negli scali di Lazio, Emilia-Romagna, Calabria, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia e Basilicata».

Gli orari degli scioperi

Un primo sciopero dei controllori dura dalle 10 alle 18, ed è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Uil Trasporti e Unica; un secondo dura dalle 13 alle 17, ed è stato indetto da Fit-Cisl e Ugl-Ta. Dalle 10 alle 18 sciopereranno anche le imprese di handling (le società che gestiscono i bagagli negli aeroporti).

Altri scioperi locali sono previsti all’aeroporto di Roma Fiumicino (dalle 10 alle 18), e in altri otto aeroporti e centri di controllo (le “sale radar” che controllano il traffico nello spazio aereo), secondo orari che potete controllare qui: sono coinvolti gli aeroporti di Palermo, Lamezia Terme, Roma Ciampino, Catania, Cagliari, e i centri di controllo d’area di Padova, Milano, Brindisi.

I voli garantiti e gli orari di garanzia

Enac ha ricordato che per legge ci sono delle fasce orarie protette in cui i voli vanno garantiti: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Qui potete controllare tutti i voli garantiti.

Le indicazioni delle compagnie aeree e i voli cancellati

Alitalia ha comunicato di avere attivato un “piano straordinario”, «riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni», e ha pubblicato la lista dei voli cancellati. adnkronos scrive che chi aveva in programma un volo con Ryanair o Easyjet potrà chiedere il rimborso o riprenotare gratuitamente.

Le ragioni dello sciopero

I sindacati hanno pubblicato un comunicato congiunto in cui vengono chiariti i motivi dello sciopero. Le sigle sostengono che Enav abbia in programma investimenti che andranno a beneficio degli investitori e a scapito dei lavoratori; contestano la gestione del piano industriale (che «sta destabilizzando il personale operativo che nelle

intenzioni dell’azienda dovrà subirlo») e quello che per i sindacati è un continuo rinvio delle discussioni sul contratto collettivo.