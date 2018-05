In Piemonte è in corso una vasta operazione di polizia con arresti per estorsione, traffico di armi e traffico di droga

Da questa mattina nel sud del Piemonte, tra le città di Asti e Alba, è in corso una vasta operazione dei carabinieri per eseguire diversi ordini di custodia cautelare ordinati dal GIP di Torino nell’ambito di un’inchiesta sulla criminalità organizzata. Secondo La Stampa gli arresti riguardano reati come estorsione, traffico di armi e traffico di droga. Nell’operazione sono stati impiegati circa 300 carabinieri. Alle 11 di questa mattina è prevista una conferenza stampa in cui verranno date maggiori informazioni sull’indagine.