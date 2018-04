Le previsioni meteo in Italia per domani, sabato 28 aprile

Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero

Domani potrebbe piovere in Valle d’Aosta, sulle aree alpine del Piemonte, nella Lombardia occidentale, sulla Liguria, in Trentino-Alto Adige, in Calabria, in Sardegna, in Sicilia e in tutta quell’area che sta tra la bassa Toscana, le Marche e l’Abruzzo. Ma in quasi tutti casi si tratterà di piogge non intense e non per tutto il giorno. Tra tutti quelle delle mappe qui sotto, l’unico simbolo con un fulmine è segnalato per domani sera, in Piemonte. Domani, dovesse interessarvi, è Santa Valeria.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.