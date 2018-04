Le previsioni meteo per domani, lunedì 9 aprile

Dove pioverà e dove no, che è la cosa che interessa davvero

Le previsioni meteo per domani, lunedì 9 aprile, sono facili: tante nuvole e piogge diffuse in tutta Italia e almeno per tutta la prima parte della giornata, con timidi miglioramenti e schiarite a partire dal pomeriggio o dalla sera.

Nord

Cielo coperto, pioggia un po’ dappertutto e neve sulle Alpi. In serata andrà meglio (non nel senso che le precipitazioni smetteranno del tutto, ma nel senso che si «attenueranno») in Liguria, Piemonte e Lombardia e Emilia-Romagna occidentali.

Centro e Sardegna

Piogge e temporali diffusi, soprattutto in Toscana; per la Sardegna il meteo parla di piogge al mattino, poi solo tante nubi. Dal pomeriggio, prima in Lazio e a seguire nelle altre regioni, ci sarà qualche miglioramento.

Sud e Sicilia

Anche qui pioverà, soprattutto su Campania, Molise e Gargano, e anche qui ci saranno pomeridiani attenuamenti. Resteranno piovaschi in Sicilia, Calabria e Basilicata, ma altrove diventerà quasi (QUASI) una bella giornata.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.