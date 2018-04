Le previsioni meteo per Pasquetta, lunedì 2 aprile

La notizia che tutti stavamo aspettando: non piove! O almeno non dovrebbe

Quest’anno a Pasquetta dovremmo riuscire a sfatare il luogo comune del brutto tempo, per la gioia di chi riuscirà a passarla facendo picnic, gite fuoriporta o grigliate all’aperto. Possiamo infatti stare sufficientemente tranquilli: NON PIOVERÀ. O almeno non dovrebbe, in nessuna zona d’Italia. Al Nord ci sarà qualche nube, e non aspettatevi temperature molto alte, ma non dovreste temere temporali improvvisi. Le cose vanno meglio al Centro e al Sud, dove ci sarà cielo sereno fin dalla mattina.

Nord

Al mattino ci sarà un cielo sereno un po’ dappertutto, tranne qualche nube in Liguria, Basso Piemonte, e sui rilievi alpini di Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio le nubi si sposteranno su tutta la Lombardia e poi verso sera su quasi tutto il settentrione, ad eccezione dell’Emilia-Romagna. Verso sera potrà arrivare anche qualche fiocco di neve sulla Val d’Aosta.

Centro e Sardegna

A parte qualche nuvola su Toscana e Lazio, domani la mattina partirà con il sole su gran parte del Centro Italia. Nel tardo pomeriggio le nubi copriranno il cielo in Sardegna per poi estendersi anche sulla fascia tirrenica della penisola.

Sud e Sicilia

La mattina di Pasquetta inizierà con nubi basse sulla Campania e sulle aree tirreniche di Basilicata e Calabria. Anche in Sicilia il cielo sarà inizialmente velato, ma si schiarirà completamente nel pomeriggio.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.