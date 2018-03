Le previsioni meteo per domani, venerdì 23 marzo

Ancora bel tempo ma freddo al nord, cielo nuvoloso e qualche pioggia al centro e al sud

Domani sarà di nuovo una bella giornata, anche se fredda, nel nord Italia, mentre nel centro, nel sud, in Sardegna e in Sicilia continuerà a esserci il cielo coperto. In alcune zone sono anche previste precipitazioni: sia pioggia che neve.

Nord

Non ci si può lamentare: cielo sereno o poco nuvoloso, fine.

Centro e Sardegna

Il cielo sarà coperto o molto nuvoloso in Abruzzo, Sardegna, parte del Lazio, sud dell’Umbria e delle Marche. Potrebbe nevicare in Abruzzo e nel sud delle Marche, sopra i 200 metri di altitudine, e sono previsti deboli «piovaschi», nel gergo dei meteorologi, nel sud della Sardegna.

Sud e Sicilia

Anche al sud il cielo sarà coperto o molto nuvoloso, inoltre pioverà in molti posti e nevicherà a quote superiori ai 700 metri di altitudine. In serata la situazione dovrebbe migliorare.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.